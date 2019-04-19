Ювентус планирует продать Дибалу грядущим летом

Новости спорта: Аргентинец не впечатляет в нынешнем сезоне.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала может покинуть туринский клуб ближайшим летом, сообщает Marca со ссылкой на Tuttosport.

По информации издания, в стане Старой синьоры планируют выручить за 25-летнего аргентинца порядка 100 миллионов евро.

Нередко Дибала оставался вне состава Ювентуса на важные матчи, в которых вместо него на поле выходили Федерико Бернардески или молодое открытие Мойзе Кин.

Всего в нынешнем сезоне Пауло принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 6 результативных передач.

Именно Дибала выводил Ювентус на поле с капитанской повязкой в проигранном матче против Аякса (1:2), но был заменен на Кина после первого тайма.

В субботу, 20 апреля, бьянконери могут оформить восьмой подряд чемпионский титул, если сумеют не проиграть в матче против Фиорентины.