Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы

Состоялись последние четвертьфинальные матчи Лиги Европы в текущем сезоне, после которых определились четыре команды, что будут разыгрывать между собой путевки в финал турнира.
Арсенал и во второй игре победил Наполи, с общим счетом 3:0 пройдя в полуфинал.
В тяжелой игре прошел дальше еще один лондонский клуб, Челси. Со счетом 4:3 команда Сарри справилась во второй игре со Славией.
Несмотря на поражение в первом матче со счетом 2:4, дома Айнтрахт переломил ход противостояния с Бенфикой и победил 2:0, что позволило немцам продолжать борьбу за трофей Лиги Европы.
В дуэли испанских команд Валенсия вновь оказалась сильнее Вильярреала. Сумма двух встреч — 5:1.
Таким образом, полуфинальные пары Лиги Европы выглядят так:
Арсенал — Валенсия
Айнтрахт Франкфурт — Челси
Первые поединки пройдут 2 мая, ответные встречи команды проведут 9 мая.