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Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы

Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
08:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Завершились все четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

Состоялись последние четвертьфинальные матчи Лиги Европы в текущем сезоне, после которых определились четыре команды, что будут разыгрывать между собой путевки в финал турнира.

Арсенал и во второй игре победил Наполи, с общим счетом 3:0 пройдя в полуфинал.

В тяжелой игре прошел дальше еще один лондонский клуб, Челси. Со счетом 4:3 команда Сарри справилась во второй игре со Славией.

Несмотря на поражение в первом матче со счетом 2:4, дома Айнтрахт переломил ход противостояния с Бенфикой и победил 2:0, что позволило немцам продолжать борьбу за трофей Лиги Европы.

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В дуэли испанских команд Валенсия вновь оказалась сильнее Вильярреала. Сумма двух встреч — 5:1.

Таким образом, полуфинальные пары Лиги Европы выглядят так:

Арсенал — Валенсия

Айнтрахт Франкфурт — Челси

Первые поединки пройдут 2 мая, ответные встречи команды проведут 9 мая.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Валенсия, ФК Челси, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола.
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