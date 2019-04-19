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Челси - Славия: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Челси - Славия: обзор матча Лиги Европы (Видео)
08:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Подопечные Сарри уже в первом тайме забили 4, но все оказалось не так просто.

Благодаря усилиям Педро и Жиру "Челси" выиграл первый матч у "Славии" со счетом 4:1. Особенно отметился испанец – он сделал дубль, а еще раз после его удара мяч попал в штангу и срикошетил от игрока "Славии" в ворота. Во втором тайме два дальних удара Шевчика немного возродили интригу в матче, но "Челси" в итоге смог довести поединок до победы и выйти в полуфинал.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Челси — Славия 4:3 (первый матч — 1:0)

Голы: Педро, 5, 27, Дели, 10 (в свои ворота), Жиру, 17 — Соучек, 26, Севчик, 51, 55.

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Луис, Кристенсен, Эмерсон – Канте, Ковачич, Баркли (Жоржиньо, 70) – Педро (Хадсон-Одои, 87), Жиру, Азар (Виллиан, 65).

Славия: Коларж – Кудела, Нгаду-Нгаджи, Дели, Борил – Соучек, Крал – Севчик (Стох, 78), Траоре, Жмрхал (Шкода, 85) -Масопуст (Олаинка, 52).

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Лига Европы, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, ФК Славия.
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