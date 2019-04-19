Валенсия - Вильярреал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Валенсия дома принимала Вильярреал в испанском дерби.

Результат первого матча между "Валенсией" и "Вильярреалом" оставлял мало шансов "желтой субмарине" на выход в следующий раунд. Во втором матче также победила "Валенсия", в этот раз забив в ворота "Вильярреала" два безответных мяча.

Вашему вниманию обзор матча турнира:

Валенсия - Вильярреал 2:0 (первый матч 3:1)

Голы: Тони Лато, 13, Парехо, 54

Валенсия: Нето, Диакаби, Ронкалья, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габриэл, 46), Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Гамейро, Санти Мина

Вильярреал: Фернандес, Руис, Фунес Мори, Коста, Ратиу, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Хави Фуэго, 74), Педраса, Морланес, Раба (Чуквуэзе, 46), Морено