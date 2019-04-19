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Зинченко - о вылете Ман Сити из Лиги чемпионов

Зинченко - о вылете Ман Сити из Лиги чемпионов
09:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинец напоминает, что Горожане сражаются за еще два трофея.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко призвал футболистов и болельщиков команды не падать духом после вылета из Лиги чемпионов от Тоттенхэма из-за правила выездного гола (0:1,4:3).

«Выше головы, Ман Сити. Перед нами еще два вызова», — написал Зинченко в Инстаграме.

 
 
 
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Heads up! We have two more challenges @mancity

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Зинченко пропустил полмесяца из-за травмы бедра 3 апреля в игре с Кардиффом (2:0), но теперь вернулся в общую группу.

В нынешнем сезоне Александр Зинченко отыграл за Манчестер Сити 23 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

Горожане продолжают борьбу за победу в английской Премьер-лиге с Ливерпулем. Они отстают от Красных на 2 очка, но имеют матч против Манчестер Юнайтед в запасе.

До окончания чемпионата Ман Сити сыграет с Тоттенхэмом, МЮ, Бернли, Лестером и Брайтоном. Ливерпуль сразится с Кардиффом, Хаддерсфилдом, Ньюкаслом и Вулверхэмптоном.

Также Ман Сити в финале Кубка Англии сыграет с Уотфордом 18 мая.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
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