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Наполи - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Наполи - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)
10:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наполи встречался с Арсеналом на Сан-Паоло.

И во втором матче четвертьфинала "Наполи" проиграл "Арсеналу", не сумев отправить в ворота Чеха ни одного мяча. Единственный гол в поединке был забит в конце первого тайма – Ляказетт отметился со штрафного. "Наполи" теперь нужно было забивать четыре мяча и, эта задача оказалась для команды Анчелотти неосуществимой.

Вашему вниманию видео обзор матча турнира:

Наполи – Арсенал 0:1 (0:3 по сумме матчей)

Голы: Ляказетт, 36

Наполи: Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Наполи, Футбол, Новости футбола.
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