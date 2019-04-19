Наполи - Арсенал: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Наполи встречался с Арсеналом на Сан-Паоло.

И во втором матче четвертьфинала "Наполи" проиграл "Арсеналу", не сумев отправить в ворота Чеха ни одного мяча. Единственный гол в поединке был забит в конце первого тайма – Ляказетт отметился со штрафного. "Наполи" теперь нужно было забивать четыре мяча и, эта задача оказалась для команды Анчелотти неосуществимой.

Вашему вниманию видео обзор матча турнира:

Наполи – Арсенал 0:1 (0:3 по сумме матчей)

Голы: Ляказетт, 36

Наполи: Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).