Скачать
Пятница, 19.04.2019
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве

Скандальный форвард Атлетико отказался тренироваться с командой

Скандальный форвард Атлетико отказался тренироваться с командой
10:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В клубе считают, что оскорбление Костой рефери нанесло им серьезный репутационный урон.

Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку команды, сообщает AS. По сведениям издания, у 30-летнего нападающего не имеется проблем со здоровьем. В четверг утром он прибыл на клубную базу, но не работал с партнерами по команде по собственной инициативе.

Предполагается, что такое решение футболиста может быть связано с возможным штрафом, который может быть наложен на него "матрасниками". Вчера игрок получил уведомление, в котором сказано, что в клубе возбуждено дисциплинарное производство по итогам его восьмиматчевой дисквалификации.

В "Атлетико" считают, что оскорбление Костой рефери в матче чемпионата Испании с "Барселоной" нанесло серьезный репутационный урон клубу. После игры в испанских СМИ появился отрывок из отчета арбитра матча Мансано: "Игрок был удален по той причине, что он громко кричал мне: "С*ал я на твою мать-шл*ху".

В нынешнем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Ранее мы писали, что форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА. Диего Коста открыл счет в матче против "Реала" в Таллине, а его команда завоевала трофей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Диего Коста, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
02 WBO отреагировала на попытки отобрать пояс у Ломаченко
03 Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
04 Манчестер Сити - Тоттехэм: реакция Гвардиолы на отмененный гол (Видео)
05 СМИ: Роналду готов покинуть Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь