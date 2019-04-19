Барселона нацелилась на форварда Эвертона

Нападающий сборной Бразилии и английского Эвертона Ришарлисон может летом перебраться в каталонскую Барселону. Об этом сообщает Marca.
"Каталонский клуб включил 21-летнего игрока "ирисок" в список потенциальных новичков на усиление своей атаки.
Ранее сине-гранатовые начали следить за игрой бразильца. Его потенциальный трансфер будет стоить чемпиону Испании не менее € 50 млн. Однако препятствием на пути переезда игрока на "Камп Ноу" может стать отсутствие у него паспорта гражданина ЕС.
Таким образом, Барсе нужно будет выделять под футболиста место легионера", - сообщает Marca.
В текущем сезоне Ришарлисон провел за Эвертон 33 матча и забил 12 голов.
Напомним, ранее сообщалось, что Барселона хочет летом подписать португальскую звезду.