Барселона нацелилась на форварда Эвертона

Новости спорта: "Сине-гранатовые" вынуждены будут заплатить 50 млн евро.

Нападающий сборной Бразилии и английского Эвертона Ришарлисон может летом перебраться в каталонскую Барселону. Об этом сообщает Marca.

"Каталонский клуб включил 21-летнего игрока "ирисок" в список потенциальных новичков на усиление своей атаки.

Ранее сине-гранатовые начали следить за игрой бразильца. Его потенциальный трансфер будет стоить чемпиону Испании не менее € 50 млн. Однако препятствием на пути переезда игрока на "Камп Ноу" может стать отсутствие у него паспорта гражданина ЕС.

Таким образом, Барсе нужно будет выделять под футболиста место легионера", - сообщает Marca.

В текущем сезоне Ришарлисон провел за Эвертон 33 матча и забил 12 голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона хочет летом подписать португальскую звезду.