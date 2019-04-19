Интер нашел замену Икарди в Италии

Новости спорта: Форвард Ромы хочет перейти в миланский клуб.

Нападающий Ромы Эдин Джеко хотел бы продолжить карьеру в Интере, информирует портал Calciomercato.

Джеко не входит в планы Ромы и рассматривает варианты для продолжения карьеры. Боснийский форвард не намерен возвращаться в Англию и хочет присоединиться к миланскому клубу.

По информации источника, Интер готов предложить Джеко 2-летний контракт с зарплатой менее 4,5 миллионов евро. Трансфер боснийца состоится при условии, что "нерадзурри" расстанутся Мауро Икарди и Рома согласится продать нападающего менее чем за 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что Интер проявляет интерес к полузащитнику Арсенала Граниту Джаке.