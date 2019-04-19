Реал подпишет конкурента для Бензема

Новости спорта: Сербский форвард Лука Йович обойдется Реалу в полсотни миллионов евро.

Нападающий Айнтрахта Лука Йович в ближайшее время может подписать контракт с Реалом, сообщает AS.

По информации издания, Королевский клуб находится на продвинутой стадии переговоров с немецкой стороной, которая получит за трансфер Йовича 50-60 миллионов евро.

20% от суммы трансфера поступит на счета Бенфики, у которой Айнтрахт только на этой неделе выкупил контракт Йовича.

Ранее главным претендетом на трансфер Йовича считалась Барселона, которая позже отказалась от идеи его подписания. По слухам, каталонцы переключились на форварда Эвертона Ришарлисона.

В нынешнем сезоне Йович принял участие в 41 матче Айнтрахта во всех турнирах, забив 25 голов и отдав 7 результативных передач.

Вчера также стало известно, что в ближайшие дни подписать контракт с Реалом может звезда Челси Эден Азар, которого активно провожали в Мадрид в течение всего сезона.