Скачать
Пятница, 19.04.2019
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве

Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов
13:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Лидер Барселоны Лионель Месси признан лучшим футболистов ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

УЕФА объявил имя футболиста, который был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинский игрок оформил дубль в матче с «Манчестер Юнайтед».

В числе претендентов на эту награду также были: защитник «Аякса» Матейс де Лигт, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин и нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Де Лигт забил победный гол в игре с «Ювентусом» на счету Сон Хын Мина дубль в ворота «Манчестер Сити», а в активе Фирмино точный удар во встрече с «Порту».

Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Ювентус» — «Аякс» (1:2), «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (4:3), «Порту» — «Ливерпуль» (1:4).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
02 WBO отреагировала на попытки отобрать пояс у Ломаченко
03 Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
04 Манчестер Сити - Тоттехэм: реакция Гвардиолы на отмененный гол (Видео)
05 СМИ: Роналду готов покинуть Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь