Реал все еще нацелен на Неймара

Новости спорта: Мадридский клуб по-прежнему хочет подписать форварда ПСЖ Неймара.

Несмотря на желание самого Неймара остаться в ПСЖ, бразилец остается трансферной целью для «Реала».

Мадридский клуб попытается подписать Неймара предстоящим летом.

Ранее сообщалось о том, что "Реал" близок к подписанию Луки Йовича.