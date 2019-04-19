Назван лучший игрок недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала, которые состоялись накануне, 18 апреля.
Победителем в голосовании, проводившемся среди интернет-пользователей, стал полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес. Испанец помог своей команде выйти в полуфинал турнира, став автором дубля в победной игре со «Славией» (4:3). Для этого ему хватило двух ударов в створ.
Напомним, на звание игрока недели также претендовали хавбек «Айнтрахта» Филип Костич, полузащитник «Славии» Петр Шевчик и защитник «Валенсии» Антонио Латорре.
@ChelseaFC star Pedro Rodríguez = Player of the Week! #UEL | #POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/MvR0MlLex2
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 19 апреля 2019 г.
В полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Арсенал» встретится с «Валенсией», а «Челси» — с «Айнтрахтом».