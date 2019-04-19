Хацкевич: Гармаш сам себя уже поберег на четыре игры

Новости спорта: Александр Хацкевич рассказал о футболистах, которые не приняли участие в товарищеском матче против Ворсклы (5:0).

"Гармаш сам себя уже поберег на четыре игры. В этой игре участвовали те, кто будут готовиться к ближайшим матчам чемпионата. У Вербича есть небольшие проблемы с голеностопом, поэтому мы решили его поберечь".

"Дуэлунд? Он работает в общей группе, но на сегодняшний момент он еще не готов участвовать в играх. Понятно, что ему хочется поскорее выйти на поле, он готовится и к играм чемпионата Европы за свою сборную. Мы тоже со своей стороны все будем делать, но нужно время и нужно терпение, в первую очередь, с его стороны", — сказал Александр Хацкевич.

Отметим, что в матче против Ворсклы дебютным голом отметился Карлос Де Пена.