Роналду не намерен покидать Ювентус

После вылета Ювентуса из Лиги чемпионов от Аякса появилась информация, что 34-летний форвард разочарован сложившейся ситуацией и намерен уйти из команды.
Однако это не так и Роналду намерен и дальше выступать за туринский коллектив, с которым контракт действует еще на протяжении трех лет.
Кроме того, ближайшим летом Ювентус планирует кардинально усилиться, чтобы в следующем сезоне всерьез претендовать на победу в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Роналду провел за Ювентус 9 матчей в ЛЧ, забив 6 голов и сделав 2 результативные передачи.