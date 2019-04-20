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Роналду не намерен покидать Ювентус

Роналду не намерен покидать Ювентус
03:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Криштиану Роналду не намерен покидать Ювентус несмотря на слухи, сообщают итальянские СМИ.

После вылета Ювентуса из Лиги чемпионов от Аякса появилась информация, что 34-летний форвард разочарован сложившейся ситуацией и намерен уйти из команды.

Однако это не так и Роналду намерен и дальше выступать за туринский коллектив, с которым контракт действует еще на протяжении трех лет.

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Кроме того, ближайшим летом Ювентус планирует кардинально усилиться, чтобы в следующем сезоне всерьез претендовать на победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Роналду провел за Ювентус 9 матчей в ЛЧ, забив 6 голов и сделав 2 результативные передачи.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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