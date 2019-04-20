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Ювентус хочет приобрести Иско

Ювентус хочет приобрести Иско
07:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Испанский полузащитник Иско может летом переехать в Турин.

Как утверждает Calciomercato, Ювентус рассматривает вариант с приобретением будущим летом полузащитника мадридского Реала Иско.

По данным источника, у туринцев может не возникнуть проблем с покупкой испанского хавбека из-за потенциального переезда в Мадрид футболиста Челси Эдена Азара.

К слову, по информации СМИ, Иско попал в список игроков менеджера команды Зинедина Зидана, которые должны покинуть "бланкос" в межсезонье.

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Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2022 года. Утверждалось, что полузащитник не хочет покидать Реал.

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ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол, Иско, Новости футбола.
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