Ювентус хочет приобрести Иско

Новости спорта: Испанский полузащитник Иско может летом переехать в Турин.

Как утверждает Calciomercato, Ювентус рассматривает вариант с приобретением будущим летом полузащитника мадридского Реала Иско.

По данным источника, у туринцев может не возникнуть проблем с покупкой испанского хавбека из-за потенциального переезда в Мадрид футболиста Челси Эдена Азара.

К слову, по информации СМИ, Иско попал в список игроков менеджера команды Зинедина Зидана, которые должны покинуть "бланкос" в межсезонье.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2022 года. Утверждалось, что полузащитник не хочет покидать Реал.