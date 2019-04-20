Зинченко вышел в старте матча Манчестер Сити - Тоттенхэм

Новости спорта: Зинченко и Сон сыграют с первых минут в матче 35-го тура АПЛ.

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в 14:30.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Де Брёйне, Фоден, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фойт, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Эриксен, Алли, Моура, Сон.

В первом круге турнира встреча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.

«Манчестер Сити» набрал 83 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Ливерпулю». «Тоттенхэм Хотспур» (67) — на 3-м месте в таблице чемпионата Англии.