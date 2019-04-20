Лучший молодой игрок года в АПЛ: список претендентов

Новости спорта: Объявлен список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в АПЛ.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии объявила имена шестерых претендентов на звание лучшего молодого игрока текущего розыгрыша Премьер-лиги.

На получение награды претендуют защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, полузащитник «Борнмута» Девид Брукс, полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, вингеры «Манчестер Сити» Бернарду Силва и Рахим Стерлинг, а также форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд.

В текущем розыгрыше АПЛ Александер-Арнольд забил 1 мяч и сделал 7 ассистов в 25 матчах, Брукс забил 7 мячей и сделал 5 ассистов в 28 играх, у Деклана Райса — 2 мяча в 31 матче, у Стерлинга — 17 мячей и 11 ассистов в 29 играх, Силва забил 6 мячей и сделал 8 ассистов в 31 матче, а у Рэшфорда — 10 мячей и 7 ассистов в 28 играх.