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Гвардиола - о победе над Тоттенхэмом: Игра была равной

Гвардиола - о победе над Тоттенхэмом: Игра была равной
17:35 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Наставник «Манчестер Сити» - о победе над «Тоттенхэмом».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» в 35-м туре АПЛ:

«Очень важная победа для борьбы за чемпионский титул. Знаем, что не можем терять очки.

Игра была равной. У «Тоттенхэма» было больше моментов, чем в двух предыдущих матчах. После среды два дня были непростыми.

24 месяца делать нечто подобное, когда было 100 очков, сейчас 86... Игрокам и не нужно демонстрировать мне свой характер после того, что они сделали в прошлом сезоне, после выхода в финал Кубка Англии, после невероятной игры в этом сезоне.

Если бы мы проиграли, то потеряли бы титул. «Тоттенхэм» ничего не терял».

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола.
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