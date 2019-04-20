Гвардиола - о победе над Тоттенхэмом: Игра была равной

Новости спорта: Наставник «Манчестер Сити» - о победе над «Тоттенхэмом».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» в 35-м туре АПЛ:

«Очень важная победа для борьбы за чемпионский титул. Знаем, что не можем терять очки.

Игра была равной. У «Тоттенхэма» было больше моментов, чем в двух предыдущих матчах. После среды два дня были непростыми.

24 месяца делать нечто подобное, когда было 100 очков, сейчас 86... Игрокам и не нужно демонстрировать мне свой характер после того, что они сделали в прошлом сезоне, после выхода в финал Кубка Англии, после невероятной игры в этом сезоне.

Если бы мы проиграли, то потеряли бы титул. «Тоттенхэм» ничего не терял».