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Де Брюйне снова получил травму

Де Брюйне снова получил травму
17:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ключевой игрок Манчестер Сити снова получил травму.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне из-за травмы не смог доиграть домашний матч 35-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом Хотспур» (1:0), сообщает Goal.

Де Брёйне получил повреждение в первом тайме встречи. 27-летний игрок покинул поле на 38-й минуте. Вместо него в игру вступил бразильский хавбек Фернандиньо.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кевин из-за травм принял участие только в 18 матчах (11 — в стартовом составе). В активе бельгийца 2 гола и 2 результативные передачи.

«Манчестер Сити», набрав 86 очков, возглавляет турнирную таблицу английского первенства. 24 апреля команда Хосепа Гвардиолы на выезде проведёт перенесённую игру 31-го тура с «Манчестер Юнайтед». Дерби состоится на стадионе «Олд Траффорд» в 22:00.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, АПЛ, Новости футбола, Кевин Де Брейне.
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