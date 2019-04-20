Ряд игроков Шахтера могут не сыграть против Динамо

Новости спорта: Футболисты донецкого «Шахтера» тренируются по индивидуальной программе.

Донецкий «Шахтер» начал подготовку к центральному матчу 25-го тура национальной Премьер-лиги с киевским «Динамо».

После выхода в финал Кубка Украины Паулу Фонсека предоставил команде двухдневную паузу, чтобы как следует отдохнуть и восстановить силы перед встречей с «Динамо» в чемпионате.

20-го апреля «горняки» вновь собрались в загородном комплексе «Святошин» и начали подготовку к поединку с киевским клубом. Утренняя тренировка включала комплекс игровых, тактических упражнений и завершилась двусторонкой на трети поля.

По индивидуальной программе занимаются Виктор Коваленко, Максим Малышев и Андрей Тотовицкий. Марлос, недавно перенесший операцию, проходит курс реабилитации под руководством клубных физиотерапевтов.

Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится 24 апреля в 18:30 на НСК «Олимпийский» в Киеве.