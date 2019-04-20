Почеттино: Я не разочарован результатом, это футбол

Новости спорта: Наставник "шпор" поделился впечатлениями о матче.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча 35-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити".

О матче

"Я не разочарован результатом, это футбол. Была равная игра, мы заслуживали большего, хотя бы ничьей.

Эдерсон – игрок матча, в футболе такое иногда случается. Я очень доволен выступлением команды в непростых условиях.

Мы очень хорошо сыграли, у нас были более явные моменты, чем у соперника. Не всегда получаешь то, что заслуживаешь".

Об игре рукой Кайла Уокера

"Я не собираюсь жаловаться и стараюсь быть справедливым в комментариях. Рефери [Майкл Оливер] занимал хорошую позицию и, думаю, была чистая игра рукой, но я принимаю решение рефери не назначать пенальти".

О гонке за топ-4

"Мы постараемся выиграть оставшиеся игры. Будет тяжело, потому что мы боремся с большими командами".