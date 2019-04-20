Почеттино: Я не разочарован результатом, это футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча 35-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити".
О матче
"Я не разочарован результатом, это футбол. Была равная игра, мы заслуживали большего, хотя бы ничьей.
Эдерсон – игрок матча, в футболе такое иногда случается. Я очень доволен выступлением команды в непростых условиях.
Мы очень хорошо сыграли, у нас были более явные моменты, чем у соперника. Не всегда получаешь то, что заслуживаешь".
Об игре рукой Кайла Уокера
"Я не собираюсь жаловаться и стараюсь быть справедливым в комментариях. Рефери [Майкл Оливер] занимал хорошую позицию и, думаю, была чистая игра рукой, но я принимаю решение рефери не назначать пенальти".
О гонке за топ-4
"Мы постараемся выиграть оставшиеся игры. Будет тяжело, потому что мы боремся с большими командами".