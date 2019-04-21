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Новичок Динамо: Надеюсь, при поддержке болельщиков добудем победу над Шахтером

Новичок Динамо: Надеюсь, при поддержке болельщиков добудем победу над Шахтером
03:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Новичок Динамо де Пена рассказал о предстоящем матче с Шахтером.

Футбольный хавбек киевского "Динамо" уругваец Карлос де Пена рассказал о своем дебюте за "бело-синих", а также поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Украины с донецким "Шахтером".

Игрок, в частности, заявил, что в поединке с "горняками" вся динамовская команда будет сражаться за результат, сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Очень рад дебютировать за "Динамо". Думаю, с "Ворсклой" была хорошая игра (победа "Динамо" 5:0. - Ред.). Конечно, забитый мяч - это всегда приятно, но самое важное - победа команды. Я пришел в великий клуб, команду с большой историей. Хочу продемонстрировать наилучшие качества, чтобы помочь "Динамо" в достижении поставленных целей... Нас ожидает очень важное дерби с "Шахтером". Нужно добыть три очка - это тот результат, за который будем сражаться. Мы готовимся к этому противостоянию и, надеюсь, при поддержке болельщиков добудем победу", - сказал футболист.

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Напомним, 27-летний де Пена 10 апреля перешел в "Динамо" из уругвайского клуба "Насьональ" (Монтевидео) на првах свободного агента.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Карлос де Пена.
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