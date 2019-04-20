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Гол Фодена принес победу Манчестер Сити над Тоттенхэмом

Гол Зюле принес победу Баварии над Вердером

Гол Зюле принес победу Баварии над Вердером
20:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Подопечные Нико Ковача забили лишь во втором тайме.

В рамках 30-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская Бавария на Альянц Арене минимально обыграла бременский Вердер.

На 58-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления центрбека Милоша Вельковича.

Таким образом, беспроигрышная серия "баварцев" равняется десяти поединкам (девять побед, одна ничья) и теперь они оторвались от дортмундской Боруссии уже на 4 набранных очка. Для "бременцев" же этот проигрыш стал первым за 13 игр.

В 31-м туре Бавария испытает на прочность Нюрнберг, а Вердер сыграет с Фортуной.

Гол Фодена принес победу Манчестер Сити над Тоттенхэмом

Бавария - Вердер 1:0

Гол: Зюле, 75

Бавария: Ульрайх — Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба — Алькантара, Мартинес (Горецка, 59) — Гнабри (Санчеш, 87), Мюллер (Рибери, 71), Коман — Левандовски

Вердер: Павленка — Гебре Селасси, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон — М. Эггештайн, Шахин (Писарро, 81), Клаассен — Мёвальд (Лангкамп, 60) — Крузе, Рашица (Осако, 73)

Предупреждение: Велькович

Удаление: Велькович, 58 (вторая желтая карточка)

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Гол, Новости футбола.
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