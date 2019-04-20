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УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля

УЕФА рассмотрит дело Мораеса 25 апреля
22:07 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Заседание соответствующего органа состоится в ближайший четверг.

Заседание Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА по делу 32-летнего форварда донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Жуниора Мораеса состоится в четверг, 25-го апреля.

Ранее федерации футбола Португалии и Люксембурга подали в УЕФА жалобу на неправомерность участия Мораеса в поединках отбора на Евро-2020 против сборных этих стран. Истцы утверждают, что натурализация бразильского футболиста прошла с нарушениями, и он не имел права играть за сборную Украины.

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В ФФУ считают, что натурализация Мораеса была полностью законной.

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Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, ФФУ, Футбол, Жуниор Мораес.
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