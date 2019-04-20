Роналду с Ювентусом стал чемпионом Италии

Новости спорта: Роналду – первый игрок в истории, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании.

В матче 33-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Фиорентину» из Флоренции. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Фиорентины» Никола Миленкович, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва защитник «Ювентуса» Алекс Сандро сравнял счёт после передачи хавбека Миралема Пьянича. Победу хозяевам принёс защитник гостей Херман Песселья, отправивший мяч в свои ворота на 53-й минуте.

Эта победа гарантировала «Ювентусу» чемпионство в нынешнем сезоне Серии А. Туринский клуб, набрав 87 очков, возглавляет таблицу турнира. На втором месте находится «Наполи», который за шесть матчей до конца кампании отстаёт от команды Массимилиано Аллегри ровно на 20 очков.

Для «Ювентуса» это чемпионство стало восьмым подряд.

Португальский нападающий туринского клуба Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, завоевавшим золотые медали трех чемпионатов — Италии, Англии и Испании.

Ранее форвард трижды становился чемпионом английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед», а также дважды выиграл золото Примеры с «Реалом».

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (26 — в основном составе) и стал автором 19 забитых мячей (пять — с пенальти), а также восьми результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.