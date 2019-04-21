Реки шампанского и невероятные танцы: как Ювентус чемпионство праздновал

Новости спорта: Смотрите, как игроки Ювентуса отпразновали победу в Серии А.

В субботу, 20-го апреля, в матче 33-го тура Серии А Ювентус нанес поражение Фиорентине со счетом 2:1 и досрочно выиграл чемпионский титул.

Twitter туринского клуба опубликовал видео из раздевалки команды после победы в чемпионате Италии. Видно, что футболисты "старой синьоры" бурно отпраздновали успех.

Отметим, что Ювентус выиграл золото Серии А в восьмой раз подряд. Таким образом, подопечные Аллегри побили рекорд Лиона для команд из чемпионатов топ-5. Французский клуб побеждал семь лет подряд с 2001/02 по 2007/08.

Ранее сообщалось, что звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду завоевал юбилейный для себя титул, победив в чемпионате Италии.