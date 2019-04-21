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Челси нашел замену Азару во Франции

Челси нашел замену Азару во Франции
11:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лидер Лилля Николя Пепе готов заменить Эдена Азара в Челси.

Лондонский "Челси" определился с заменой для Эдена Азара.

По информации AS, "синие" летом намерены заполучить вингера "Лилля" Николя Пепе. Ради того, чтобы опередить конкурентов в борьбе за 23-летнего ивуарийца, в "Челси" готовы продать Азара в "Реал" за 100 миллионов евро, хотя ранее требовали на 16 миллионов больше. Большая часть вырученных средств пойдет на приобретение Пепе.

Единственной проблемой на пути к подписанию Пепе является трансферный бан, наложенный на лондонцев ФИФА. В ближайшее время в клубе надеются добиться отсрочки от Спортивного арбитражного суда (CAS) на летнее трансферное окно, после чего год проведут без трансферов.

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В этом сезоне Николя Пепе записал на свой счет 20 голов и 14 результативных передач в 35 матчах за "Лилль".

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ФК Челси, Футбол, ФК Лилль, Лига 1, Николя Пепе.
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