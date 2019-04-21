Коноплянка получил травму на тренировке Шальке

Новости спорта: Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка получил травму бедра.

После домашнего поражения от "Хоффенхайма" (2:5) во вчерашнем матче, главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс сообщил, что команда не заслужила на пасхальный выходной, поэтому игроки "Кнаппен" собрались сегодня на воскресную тренировку.

Присутствовал на тренировочном занятии и украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который выпал из основной обоймы Стивенса и в последних турах даже не оказывался на скамейке запасных.

Коноплянка начал тренировку наравне со всеми, но покинул ее раньше окончания, схватившись за бедро. Журналисты Bild и Sky, присутствовавшие на занятии, сообщили, что украинец мог повредить приводящую мышцу. Официальной информации от клуба пока не поступало.