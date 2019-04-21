ПСЖ нужен лидер Кристал Пэлас

Новости спорта: Нападающим Кристал Пэлас Уилфридом Заа заинтересовался чемпион Франции.

ПСЖ готов начать переговоры с Кристал Пэлас по поводу трансфера нападающего Уилфрида Заа и предложит за него 65 миллионов фунтов — сообщает BBC со ссылкой на Express.

Сам Заа неоднократно говорил, что хочет сменить свою нынешнюю команду на ту, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов.

Кристал Пэлас хочет получить за своего самого высокооплачиваемого игрока (130 тысяч фунтов в неделю) 80 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард сыграл за Кристал Пэлас 30 матчей в АПЛ и забил 8 мячей.