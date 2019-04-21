Алиссон: Ливерпуль будет сражаться за два титула

Новости спорта: Вратарь Ливерпуля поделился своим мнением о результатах команды.

Голкипер Алиссон Беккер рассказал о целях Ливерпуль на оставшуюся часть сезона накануне матча с Кардиффом.

"На нас нет давления. Это осознание того, что у нас есть возможность победить и чувство ответственности. Мы играем в великом клубе, чьи болельщики желают победы в АПЛ, в первую очередь, и в Лиге чемпионов".

"В теории это прекрасно. Но нам предстоит выполнить большой объем работы, и не только в оставшихся семи матчах".

"Мы можем выйти в финал Лиги чемпионов, но в данный момент нас ждут два полуфинальных матча и четыре игры в Премьер-лиге".

"Мы будем сражаться за эти два титула, но это очень сложная задача, и мы будем идти к ней шаг за шагом, матч за матчем", – рассказал Алиссон в интервью Sky Sports.

Поединок Кардифф – Ливерпуль в 35-м утре АПЛ состоится сегодня и начнется в 18:00 по киевскому времени.