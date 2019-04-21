Ливерпуль в гостях обыграл Кардифф (Видео)

Новости спорта: В матче 35-го тура чемпионата Англии "Кардифф Сити" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.

Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе "Кардифф Сити". Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.

Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором гола стал Жоржиньо Вейналдум, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд. Второй мяч в концовке встречи забил Джеймс Милнер, реализовав пенальти.

"Ливерпуль", набрав 88 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. "Кардифф Сити" (31) остался в зоне вылета на 18-м месте.

В следующем туре "Ливерпуль" на своём поле сыграет с "Хаддерсфилдом". Матч состоится 26 апреля. "Кардифф Сити" предстоит выездная игра с "Фулхэмом", которая пройдёт 27 апреля.