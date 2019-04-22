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Боруссия Дортмунд переиграла Фрайбург (Видео)

Боруссия Дортмунд переиграла Фрайбург (Видео)
03:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В 30-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на выезде разгромила Фрайбург (4:0).

Таким образом команда Люсьена Фавра лишь на 1 пункт отстает от Баварии, которая расположилась на 1-м месте.

Фрайбург - Боруссия Дортмунд 0:4

Голы: Санчо, 12, Ройс, 54, Гетце, 79, Алькасер, 87 (с пенальти)

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Фрайбург: Шволов – Штенцель, Шлоттербек, Хайнц, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Франтц (Гондорф, 70), Хаберер (Терраццино, 88), Нидерлехнер (Дафернер, 66), Вальдшмидт.

Боруссия Д : Бюрки – Вольф (Топрак, 56), Вайгль, Аканджи, Диалло, Витцель, Дилэйни, Геррейру (Пулишич, 71), Гетце (Пако Алькасер, 80), Санчо, Ройс.

Предупреждение: Хаберер, Штенцель.

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