Боруссия Дортмунд переиграла Фрайбург (Видео)

Новости спорта: В 30-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на выезде разгромила Фрайбург (4:0).

Таким образом команда Люсьена Фавра лишь на 1 пункт отстает от Баварии, которая расположилась на 1-м месте.

Фрайбург - Боруссия Дортмунд 0:4

Голы: Санчо, 12, Ройс, 54, Гетце, 79, Алькасер, 87 (с пенальти)

Фрайбург: Шволов – Штенцель, Шлоттербек, Хайнц, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Франтц (Гондорф, 70), Хаберер (Терраццино, 88), Нидерлехнер (Дафернер, 66), Вальдшмидт.

Боруссия Д : Бюрки – Вольф (Топрак, 56), Вайгль, Аканджи, Диалло, Витцель, Дилэйни, Геррейру (Пулишич, 71), Гетце (Пако Алькасер, 80), Санчо, Ройс.

Предупреждение: Хаберер, Штенцель.