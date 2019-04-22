Боруссия Дортмунд переиграла Фрайбург (Видео)

Таким образом команда Люсьена Фавра лишь на 1 пункт отстает от Баварии, которая расположилась на 1-м месте.
Фрайбург - Боруссия Дортмунд 0:4
Голы: Санчо, 12, Ройс, 54, Гетце, 79, Алькасер, 87 (с пенальти)
Фрайбург: Шволов – Штенцель, Шлоттербек, Хайнц, Гюнтер, Грифо, Хефлер, Франтц (Гондорф, 70), Хаберер (Терраццино, 88), Нидерлехнер (Дафернер, 66), Вальдшмидт.
Боруссия Д : Бюрки – Вольф (Топрак, 56), Вайгль, Аканджи, Диалло, Витцель, Дилэйни, Геррейру (Пулишич, 71), Гетце (Пако Алькасер, 80), Санчо, Ройс.
Предупреждение: Хаберер, Штенцель.