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Ливерпуль установил собственный рекорд по количеству очков в АПЛ

Ливерпуль установил собственный рекорд по количеству очков в АПЛ
07:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Клуб набрал уже 88 очков в АПЛ.

В 35-м туре АПЛ Ливерпуль на выезде обыграл валлийский Кардифф (2:0) и остается на первом месте в АПЛ.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа набрали уже 88 очков в чемпионате, что является рекордом за всю историю клуба.

Для сравнения, в 2009-м году Ливерпуль смог набрать лишь 86 очков по окончанию чемпионата.

В чемпионской гонке Ливерпуль борется с Ман Сити, у которых на 2 очка меньше, однако имеется игра в запасе.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль повысил цены для фанатов Барселоны на матч ЛЧ.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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