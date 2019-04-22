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Президент СК Днепр-1: Попросил Коломойского просто не мешать нам

Президент СК Днепр-1: Попросил Коломойского просто не мешать нам
09:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Юрий Береза делится с прессой информацией о зарождении клуба.

Почетный президент СК "Днепр-1" в интервью footballua.tv рассказывает о том, что любые связи с Игорем Коломойским у клуба отсутствуют.

"Вы сами знаете, кто именно учредитель спортивного клуба. Я был тем, кто попросил Коломойского просто не мешать нам. Встречался с ним лично и убеждал, что формат, который проповедует "Днепр-1", на сегодняшний день является оптимальным для того, чтобы подхватить флаг днепровского футбола".

"Я – не противник ФК "Днепр", я был его болельщиком на протяжении многих лет. Сердце кровью обливается от того, что произошло с грандом украинского футбола, но наш клуб – это другая история, поймите. Моя беседа с Игорем Валерьевичем гарантировала то, что он не будет нам мешать – сначала Коломойский не верил, причем очень сильно, говорил, что я не понимаю, куда лезу. В ответ лишь сказал, что нужно попробовать".

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Юрий Береза.
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