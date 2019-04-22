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Мбаппе рассказал о своем будущем в ПСЖ

Мбаппе рассказал о своем будущем в ПСЖ
09:12 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Форвард сам заявил о том, что останется в Париже.

Юный форвард ПСЖ не покинет команду во время летнего трансферного окна, несмотря на интерес со стороны Реала. По словам игрока, он будет следить за мадридский клубом как болельщик.

«Я остаюсь в ПСЖ и буду частью этого проекта. Хорошо, что Зидан вернулся в Реал, я буду смотреть их матчи в качестве болельщика», — приводит слова Мбаппе для Canal + L’Equipe.

Ранее сообщалось, что мадридцы намерены приобрести 20-летнюю звезду, готовя за его трансфер сумму в 280 миллионов евро.

Текущий контракт Мбаппе с парижанами подписан до лета 2022 года.

Мбаппе установил очередной рекорд Лиги 1

Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1, опережая ближайшего преследователя — Николя Пепе из Лилля — на целых 11 мячей.

Вчера ПСЖ уже в ранге чемпиона Франции переиграл Монако (3:1), а Мбаппе сделал хет-трик.

В нынешнем сезоне молодой форвард сыграл 40 матчей во всех турнирах за парижан, забив 36 голов и сделав 17 ассистов.

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Килиан Мбаппе.
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