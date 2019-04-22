Форвард Динамо Соль рассказал о своем восстановлении

Новости спорта: Форвард Динамо Фран Соль прокомментировал травму плеча, полученной в начале марта в матче с Десной.

Испанский форвард после перехода в Динамо провел не так много матчей и получил тяжелую травму плеча, из-за которой выбыл на продолжительный период.

"Можно сказать, что я живу в спортзале, не хотел проводить здесь так много времени, но мне необходимо работать в таком графике. Тренируюсь шесть дней в неделю, просыпаюсь очень рано, кардио, завтрак, еду на базу, массаж, зал. И так каждый день, кроме воскресенья", — рассказывает Соль в эфире ПроФутбол.

"Постоянно чувствую боль, плече еще очень слабое, мышцы не в тонусе, но так должно быть. После операции были некоторые бытовые проблемы, не мог держать ребенка или расчесать волосы. Сейчас намного лучше, врачи говорят, что я быстро восстанавливаюсь".

У форварда и раньше были проблемы с плечом, но это не хроническая травма.

"Это никакая не хроническая проблема. Она у меня была 5 лет назад, тогда я пропустил месяц и обошелся без операции. В этот раз решили прооперировать и решить эту проблему навсегда. Если буду делать все, что порекомендовали врачи, то получу здоровое плечо на всю жизнь", – сказал Соль.

Тренировочный зал Соль разделяет с другим форвардом — Артемом Бесединым, который также восстанавливается после травмы.

"Немного скучно без команды, тяжело общаться, но мы пытаемся, Артем пробует говорить на английскому, я на украинском. Часто в зале работают Шабанов и Цыганков. Если прогнозы врачей будут верны, то до полного восстановления мне осталось три месяца".