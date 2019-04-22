"Реал - мой родной дом": Марсело - о возможном уходе из клуба

Новости спорта: Бразилец не собирается менять клуб.

Защитник сборной Бразилии и мадридского Реала Марсело рассказал о своем ближайшем будущем в клубе.

"Хочу ли я, чтобы сезон поскорей закончился? Нам нужно потеть в футболках "сливочных" и постараться завершить сезон на высокой ноте. Да, он получился не таким, как мы хотели, но мы должны отдавать все свои силы за эмблему Реала.

Мое будущее? Все знают, как я здесь счастлив. Я демонстрирую это во время тренировок и игр за клуб. Ходит много слухов, но Реал - мой дом, и те, кто по-настоящему хорошо знают меня, в курсе всего этого. Я полностью сосредоточен на своей команде. Все, что происходило в этом сезоне, не повлияло на меня, играл я или нет. Я поддерживаю своих одноклубников", - сообщил Марсело.

Напомним, ранее сообщалось, что Марсело передумал переходить в Ювентус.