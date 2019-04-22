Бензема установил уникальный рекорд

Новости спорта: Французский нападающий оформил хет-трик в матче с Атлетиком из Бильбао.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема отметился высокой результативностью в последних матчах.

В последних восьми матчах французу всякий раз удавалось забить минимум один гол. Бензема отличился в игре с Уэской (3:2), Валенсией (1:2), Эйбаром (2:1), Леганесом (1:1) и Атлетиком из Бильбао (3:0).

Как сообщает MisterChip в Twitter, ранее ни одному футболисту за всю 117-летнюю историю Королевского клуба не покорялось данное достижение.

Напомним, в нынешнем сезоне Карим провел 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, Бензема забивал каждой команде Примеры, с которой играл.