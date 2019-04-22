По стопам брата: названы претенденты на Торгана Азара

Новости спорта: Бельгиец может продолжить карьеру в Англии.

Полузащитник менхенгладбахской Боруссии Торган Азар может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Как сообщает The Sun, на футболиста претендуют Ливерпуль и Арсенал.

По информации издания, "мерсисайдцы" и "канониры" намерены побороться за 26-летнего футболиста, если не состоится его переход в дортмундскую Боруссию.

Напомним, в сезоне-2018/19 Торган Азар провел за Боруссию 31 матч во всех турнирах игр, в которых забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, Ливерпуль установил собственный рекорд по количеству очков в АПЛ.