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Сарри рассказал о цели на остаток сезона

Сарри рассказал о цели на остаток сезона
15:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Маурисио Сарри хочет завершить сезон с Челси на 4-м месте.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал, как хочет завершить сезон в чемпионате Англии.

Сарри надеется, что "синие" окажутся на 4-м месте в таблице АПЛ, а также выиграть в Лиге Европы.

"Нам надо постараться в АПЛ, а также в Лиге Европы. Мы хотим выиграть Лигу Европы, потому что это очень важный турнир.

В АПЛ нам нужно завершить сезон в топ-4. Это для нас непростая задача, потому что нам осталось сыграть всего четыре матча, но мы должны попытаться. Думаю, что всем командам, которые борются за топ-4, будет тяжело провести пять матчей в концовке сезона, не только нам. Я допускаю, что в конце сезона мы увидим неожиданных результатов. Сейчас просто надо не сдаваться, а что будет в итоге - посмотрим", - цитирует Сарри официальный сайт Челси.

Напомним, что АПЛ перенесла матчи из-за участия команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Отметим, что в полуфинале Лиге Европы Челси встретится с Айнтрахтом.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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