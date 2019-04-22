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Реал готов попрощаться с Бэйлом

Реал готов попрощаться с Бэйлом
21:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно на правах аренды.

Как сообщает Football Espana со ссылкой на Marca, руководство «сливочных» рассматривает такую опцию на случай, если валлийца не удастся продать. При этом в клубе осознают, что могут остаться без внушительной суммы с трансфера форварда, но готовы пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, вернувшийся на свой пост спустя восемь месяцев после отставки по собственному желанию, не рассчитывает на Бэйла в новом сезоне. При этом, по информации СМИ, сам 29-летний игрок не горит желанием покидать «Королевский клуб».

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В нынешнем сезоне Бэйл провёл 27 матчей в испанской Примере, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами.

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Гарет Бэйл, Примера, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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