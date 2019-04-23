Футболист Ливерпуля: Буду болеть за МЮ впервые в жизни

Новости спорта: Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер - о чемпионской гонке с Манчестер Юнайтед.

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал, что в манчестерском дерби будет болеть за «Юнайтед». Команда Хосепа Гвардиолы является главным конкурентом мерсисайдцев в борьбе за титул чемпиона Англии.

«Я буду болеть за «Манчестер Юнайтед» впервые в моей жизни. Честно говоря, не буду смотреть их матч. Это бесполезная трата сил. Ничего не смогу сделать с этим. Возможно, выключу на несколько часов телефон, может, схожу купить еды», — цитирует полузащитника Daily Mail.

Милнер родился в Лидсе, а местная команда «Лидс Юнайтед» является непримиримым соперником манкунианцев. Ранее Джеймс выступал за «Манчестер Сити».

После 35 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 88 очков, на два балла опережая «Манчестер Сити». У «горожан» при этом есть игра в запасе.