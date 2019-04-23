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Юный талант Челси получил серьезную травму

Юный талант Челси получил серьезную травму
10:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Каллум Хадсон-Одои получил серьезную травму и может пропусить начало следующего сезона.

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одои травмировался в матче 35-го тура АПЛ против Бернли (2:2). У футболиста диагностирован разрыв ахилла из-за чего он больше не сыграет в нынешнем сезоне.

«Я опустошен, сезон завершен из-за разрыва ахилла. Буду усердно работать, чтобы вернуться сильнее в следующем сезоне», — написал Хадсон-Одои в Twitter.

Восстановление после подобных травм занимает около полугода, поэтому Каллум рискует пропустить начало сезона 2019/20.

В нынешнем сезоне 18-летний Хадсон-Одои сыграл 22 матча за Челси, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами. Также вингер стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды англичан.

Челси идет на 4-м месте в АПЛ, опережая Арсенал лишь на одно очко, но у Канониров есть игра в запасе. Следующий матч команда Маурицио Сарри проведет 28 апреля против Манчестер Юнайтед.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Каллум Хадсон-Одои.
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