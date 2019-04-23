Марез намерен покинуть Ман Сити

Новости спорта: Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез недоволен своим положениям дел в команде.

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез может покинуть "Этихад Стэдиум" во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, 28-летнего алжирца не устраивает его нынешнее положение в команде. Вопрос нехватки игрового времени уже обсуждался с представителями "горожан". Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то Рияд готов рассмотреть возможность смены клубной прописки.

Напомним, экс-лидер "Лестера" перебрался в Манчестер летом 2018-го. Сумма перехода составила 60 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Марез принял участие в 26 встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги, но в последнее время всё чаще следит за игрой со скамейки запасных. На его счету 6 голов и 3 результативные передачи.