ПСЖ готов подписать звездного Икарди

Новости спорта: Экс-капитан Интера Мауро Икарди хочет покинуть клуб.

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции.

По информации итальянской прессы, в услугах 26-летнего форварда заинтересован тренерский штаб ПСЖ. Лидер Лиги 1 видит в аргентинце замену возрастному Эдинсону Кавани.

Стороны ещё не вступили в переговорный процесс, однако парижан считают фаворитами в борьбе за южноамериканца. Ожидается, что "нерадзурри" заработают на продаже своего игрока, контракт с которым действует до середины 2021-го года, порядка 70 миллионов евро.

Напомним, Икарди выступает на "Джузеппе Меацца" с середины 2013-го. В нынешнем сезоне страйкер принял участие в 24 встречах Серии А, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи. Ранее футболиста сватали в "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Наполи" и другие топ-клубы Европы.