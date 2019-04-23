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Вторник, 23.04.2019
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ПСЖ готов подписать звездного Икарди

ПСЖ готов подписать звездного Икарди
11:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Экс-капитан Интера Мауро Икарди хочет покинуть клуб.

Нападающий "Интера" Мауро Икарди может продолжить карьеру во Франции.

По информации итальянской прессы, в услугах 26-летнего форварда заинтересован тренерский штаб ПСЖ. Лидер Лиги 1 видит в аргентинце замену возрастному Эдинсону Кавани.

Стороны ещё не вступили в переговорный процесс, однако парижан считают фаворитами в борьбе за южноамериканца. Ожидается, что "нерадзурри" заработают на продаже своего игрока, контракт с которым действует до середины 2021-го года, порядка 70 миллионов евро.

Напомним, Икарди выступает на "Джузеппе Меацца" с середины 2013-го. В нынешнем сезоне страйкер принял участие в 24 встречах Серии А, записав на свой счёт 10 голов и 4 результативные передачи. Ранее футболиста сватали в "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Наполи" и другие топ-клубы Европы.

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ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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