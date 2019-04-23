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Болельщик нашел оригинальный способ обойти запрет на посещение стадиона

Болельщик нашел оригинальный способ обойти запрет на посещение стадиона
11:54 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Фанату запретили посещать матчи своей любимой команды, но это не остановило любителя футбола

Румынский журналист Эмануэль Рошу рассказал забавную историю из местного футбола. Одному из ультрас, болеющему за клуб из низшего дивизиона, запретили появляться на трибунах стадиона, и он нашел оригинальный выход из сложившейся ситуации. Отметим, что название клуба и имя самого болельщика не называются.

Сюрреалистические вещи! Ультрас, который не имеет право посещать игры своей любимой команды, подписал контракт с клубом третьей лиги Румынии, и теперь он находится рядом с командой в качестве игрока. Он дебютировал в последней игре, которую провел его клуб, – написал Рошу на своей странице в Twitter.

Ранее мы писали, что болельщик "Бенфики" перепутал города в Германии и проехал лишние 600 км. Фанат 17 часов добирался до пункта назначения, но в итоге приехал не в тот город.

А в Колумбии на трибуны принесли убитого днем ранее фаната – и его любимая команда сразу забила. Друзья погибшего уговорили родственников, и те позволили взять тело парня на стадион.

Ранее в Аргентине фанат "Расинга" Габриэль Аранда выкопал из могилы череп деда,чтобы вместе отпраздновать чемпионство команды экс-игрока "Металлиста" Джонатана Кристальдо.

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Фанаты, Футбол, Новости футбола, Эмануэль Рошу.
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