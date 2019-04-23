Бабич назвал главные задачи Мариуполя на остаток сезона

Новости спорта: Команда намерена вновь участвовать в еврокубках.

«Мариуполь» ведет сражение в топ-6 УПЛ, а тренер Александр Бабич надеется, что, как и в прошлом сезоне, команде удастся выйти в еврокубки.

— Если «Мариуполь» сохранит состав и вас во главе него, сможет команда в следующем сезоне потолкаться за бронзу? «Ворскла» с «Зарей» уже не те.

— Все нужно делать постепенно, клуб растет, и мы вместе с ним, руководство много для этого делает. Мы верим, что у нас получится выполнить задачу и, укрепив состав, оставив обойму, мы сможем побороться за высокие места.

— Какова четкая задача на этот сезон? Каковы они — максимум и минимум?

— Первоочередная задача была попасть в первую шестерку, а теперь — побороться за попадание в Лигу Европы, за пятое место, которое дает право, в зависимости от результата финала Кубка Украины, выступить в Лиге Европы.