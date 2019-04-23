Скачать
Вторник, 23.04.2019
Хоккей. Расписания матчей сборной Украины на ЧМ-2019
Хоккей. Расписания матчей сборной Украины на ЧМ-2019
Химик в овертайме победил Киев-Баскет
Химик в овертайме победил Киев-Баскет
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком
Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком

Зинченко сравнялся с Месси по эффективности в текущем сезоне

Зинченко сравнялся с Месси по эффективности в текущем сезоне
13:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лидирует в рейтинге за последние три месяца одноклубник Зинченко Илкай Гюндоган.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в топ-4 самых эффективных футболистов лучших пяти лиг Европы за последние три месяца по версии CIES. Зинченко набрал 90,5 балла эффективности. Столько же у 31-летнего аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси и 30-летнего немецкого защитника "Баварии" Матса Хуммельса.

Лидирует в рейтинге за последние три месяца Илкай Гюндоган из "Манчестер Сити", набравший 92,7 балла. На втором месте расположился Тьяго Алькантара из мюнхенской "Баварии", у которого 92,6 балла.

В текущем сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 24 матча во всех турнирах, где забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко вернулся в общую группу "Манчестер Сити". Украинец из-за травмы пропустил пять предыдущих матчей своей команды.

Также сообщалось, что украинец Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире. Футболист "МанСити" попал в топ игроков в возрасте до 23 лет.

Ранее в России рассказали, как троллили Зинченко до его перехода в "МанСити". В Уфе были в шоке то того, что украинский футболист ездил в троллейбусе и не покупал айфон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему Салидо отказался от реванша с Ломаченко
02 "Это стоит денег": Беринчик отказал промоутерской компании Ломаченко
03 Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком
04 "Превзойти Ломаченко": Ричард Комми назвал свою цель
05 Появилось детское фото Месси и его будущей жены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь