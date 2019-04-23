Скачать
Вторник, 23.04.2019
Хоккей. Расписания матчей сборной Украины на ЧМ-2019
Хоккей. Расписания матчей сборной Украины на ЧМ-2019
Химик в овертайме победил Киев-Баскет
Химик в овертайме победил Киев-Баскет
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Усик может провести бой в Киеве на Олимпийском
Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком
Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком

Защитник Ливерпуля Ван Дейк - о чемпионской гонке в АПЛ

Защитник Ливерпуля Ван Дейк - о чемпионской гонке в АПЛ
15:22 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Лидер обороны Ливерпуля - о предстоящем матче МЮ - Ман Сити.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился мыслями о манчестерском дерби.

– Может ли «МЮ» оказать вам услугу?

– Им нужно оказать услугу себе.

«Эвертон» нелегко обыграть в гостях, но 4:0 – это мощный результат. Мы никак не можем повлиять на результат матча, но они все еще борются за попадание в Лигу чемпионов, поэтому им нужно его добиться.

– Вы думаете только о своих матчах, не смотрите за «Сити»?

– 100%. Это единственное, на чем мы концентрируемся. Осталось три матча, мы постараемся выиграть их все. Будет сложно, но именно этого мы и хотим добиться.

Мы сделали свою работу в матче с «Кардиффом». Нужно сохранять спокойствие, но мы показали зрелый результат. Наш следующий вызов в пятницу, так что ждем, – сказал ван Дейк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Виргил Ван Дейк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Почему Салидо отказался от реванша с Ломаченко
02 "Это стоит денег": Беринчик отказал промоутерской компании Ломаченко
03 Стал известен гонорар Такама за бой с Усиком
04 "Превзойти Ломаченко": Ричард Комми назвал свою цель
05 Появилось детское фото Месси и его будущей жены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь